Bolu'da sağanak etkili oldu

Bolu'da aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı.

Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmura, bazı kişiler hazırlıksız yakalandı. Kimileri yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da yağmura aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü. Yağmur nedeniyle kentte büyük çaplı bir sorun yaşanmadı.