Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Otoyolda Ankara istikametine seyreden Celal K. idaresindeki 34 EYP 349 plakalı otomobil, Köroğlu rampaları mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Mecbure K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mecbure K'nin cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.