Bolu'da servis midibüsü devrildi: 1 işçi öldü, 8 yaralı
Bolu'da Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda seyir halinde olan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Husnia Muawlawı Zada hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı.
İ.D. idaresindeki servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Husnia Muawlawı Zada, hastanede yaşamını yitirdi. 8 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.