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Bolu'da servis midibüsü devrildi: 1 işçi öldü, 8 yaralı

Bolu'da Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda seyir halinde olan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Husnia Muawlawı Zada hayatını kaybetti.

Güncel
  • 20.12.2024 09:37
  • Giriş: 20.12.2024 09:37
  • Güncelleme: 20.12.2024 11:18
Kaynak: AA
Bolu'da servis midibüsü devrildi: 1 işçi öldü, 8 yaralı
Fotoğraf: DHA

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı.

İ.D. idaresindeki servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Husnia Muawlawı Zada, hastanede yaşamını yitirdi. 8 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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