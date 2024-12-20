Bolu'da servis midibüsü devrildi: 9 işçi yaralandı
Bolu'da Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda seyir halinde olan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı.
İ.D. idaresindeki servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.