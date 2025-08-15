Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 15.08.2025 16:12
  • Giriş: 15.08.2025 16:12
  • Güncelleme: 15.08.2025 16:12
Kaynak: AA
Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu midibüsünde hasar oluştu

BOLU (AA) - Bolu'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü.

Düzce-Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapan M.B. idaresindeki 81 ACS 184 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmında, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı kesiminde yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yolcu bulunmayan midibüste hasar oluştu.

