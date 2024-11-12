Bolu'da tarlaya giren keçiler yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde tarlaya giren keçiler nedeniyle kavga eden 2 komşu yaralandı.

İlçeye bağlı Akçaalan Köyü Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Emine A'nın (81) keçileri, komşusu Muazzez A'nın (55) tarlasına girdi.

Duruma tepki gösteren Muazzez A, komşusu Emine A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı köy sakinleri ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüz ve baş bölgesinden yaralanan Emine A. ile başında darp izleri bulunan ve elinden yaralanan Muazzez A. hastaneye götürüldü.

Kadınların birbirinden şikayetçi olması üzerine jandarma soruşturma başlattı.