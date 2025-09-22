Giriş / Abone Ol
Bolu'da tedavisi tamamlanan porsuk doğaya bırakıldı

  22.09.2025
Kaynak: AA
BOLU (AA) - Bolu'da tedavisi tamamlanan porsuk doğal yaşam alanına salındı.

Sanayi Sitesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı değerlendirilen porsuğu görenler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekiplerce alınan porsuk, tedavi altına alındı. Porsuk, 2 günlük tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kafesten çıkan porsuk, sonra ormanlık alanda gözden uzaklaştı.

