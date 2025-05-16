Bolu'da üniversite öğrencilerinden Boğaziçi'ne destek

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri gerici Nurettin Yıldız'ın üniversitede konuşma yapmasına tepki gösteren Boğaziçi öğrencilerine yapılan müdahalelere ve tutuklamalara Gölköy Kampüsü'nde bulunan Aktivite Merkezi'nde toplanarak tepki gösterdi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine karşı uygulanan orantısız polis şiddetini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Öğrencilerin, ülkemizdeki yolsuzluklara, adaletsizliklere ve hak ihlallerine karşı barışçıl şekilde tepki göstermesi en temel anayasal hakkıdır. Bu hakka yönelik her türlü müdahale, demokrasiye ve ifade özgürlüğüne açık bir saldırıdır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yalnız değildir. Onların maruz kaldığı haksızlıklara karşı sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Tarikat yapılanmalarının akademik kurumlara sızması, sadece bilimin değil, toplumsal barışın da tehdit altına girmesi demektir.

Bizler, düşünce ve ifade özgürlüğünün, adaletin ve halkın çıkarını gözeten bir yönetim anlayışının yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Bugün burada toplanarak sadece bir üniversitenin değil, tüm gençliğin, tüm halkın onurunu savunuyoruz. Taleplerimiz açıktır: Öğrencilere yönelik baskılara son verilsin, ifade özgürlüğü teminat altına alınsın.

Herkes için özgür, adil ve demokratik bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu hayalin ancak dayanışmayla mümkün olacağını biliyoruz.

Boğaziçi yalnız değildir! Gençlik susmayacak, boyun eğmeyecek!"