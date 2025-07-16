Bolu'da yangın: ​​​​​​​2 ev ile 10 samanlık yandı; çok sayıda hayvan yaşamını yitirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 10 samanlık yandı. Yangında çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan da yaşamını yitirdi.

Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı.

Toplamda 2 ev ve 10 samanlık alevlere teslim oldu. Yangında ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş yanarak yaşamını yitirdi.

Ayrıca bir ev de yangından zarar gördü. Yangının büyük olduğunu söyleyen Çamyurdu köyünden Nihat Korol, "Yangın 1 saat önce başladı. Yoldan geçen bir vatandaş görmüş haber vermiş" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KÖY TAMAMEN YANACAKTI"

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, "Saat 02.00 sıralarında haberi aldık. Tüm birimlere haber verdik. Biz de köye geldik. Şu an 2 ev, 10 samanlık tamamen yandı. 1 evin de yarısı yandı. İtfaiyeler müdahale etmeseydi köy tamamen yanacaktı" dedi.

Yangına Mudurnu İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ekipleri ve köylüler müdahale etti. Alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, vatandaşlar da söndürme çalışmaları için seferber oldu.

Haznesinde su miktarı azalan itfaiye araçları için köylüler kovalarla su taşıdı.

Öte yandan dumanlardan etkilenen vatandaşlar ise ambulanslarda tedavi edildi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.