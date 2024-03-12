Bolu'da yangın: 3 ev kullanılmaz hale geldi

Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, iki kişi de dumandan etkilendi.

Akpınar Mahallesi Yayla Sokak'ta epilepsi hastası Adem (70) ile eşi Nimet T'nin (69) yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 ahşap eve sıçradı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen Adem ve Nimet T. çifti ambulansta tedavi edildi.