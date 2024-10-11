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Bolu'da yaylada kaybolan yaşlı çift aranıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada kaybolan yaşlı çiftin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 23:29
  • Giriş: 11.10.2024 23:29
  • Güncelleme: 11.10.2024 23:29
Kaynak: AA
Bolu'da yaylada kaybolan yaşlı çift aranıyor

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine giden Ömer Ç. (80) ve Fatma Ç'den (73) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi.

Ekipler, gece başlattıkları çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle sürdürüyor.

AFAD ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için ormanlık alanda termal görüş özelliği bulunan dronlarla da çalışma yürütüyor.

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