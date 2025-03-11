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Bolu'da yaylalarda çiçekler açtı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2025 16:30
  • Giriş: 11.03.2025 16:30
  • Güncelleme: 11.03.2025 16:30
Kaynak: DHA
Bolu'da yaylalarda çiçekler açtı

Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU'da hava sıcaklıklarının artmasıyla Sarıalan Yaylası'nda açan çiğdem çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Bolu'ya 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan, geniş yeşil alanları ve meralarıyla dikkat çeken Sarıalan Yaylası'nda rengarenk çiçekler açmaya başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte açan sarı ve mor tonlarındaki çiğdem çiçekleri, yaylayı renklendirdi. Çiçeklerin yeşille buluşması güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

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