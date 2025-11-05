Bolu'da "yere çöp ve izmarit atma" cezasına büyük zam!

Bolu Belediyesi tarafından alınan kararla, yere çöp ve izmarit atanlara yönelik ceza 152 bin 895 liraya yükseltildi.

Bolu Belediyesi'nda Kasım ayı Meclis toplantısında, Zabıta Müdürlüğü'nün yetkilerinin genişletilmesi kararı alındı.

Toplantıda, "Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin günümüz şartlarına göre revize edilmesi" maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kararla, zabıtaya, kamu düzeni ve kent estetiğini korumaya yönelik daha geniş denetim yetkisi verildi. Yeni yönetmeliğe göre, yere izmarit veya çöp atanlara yönelik daha önce 14 bin TL olan ceza, 152 bin 895 TL’ye yükseltildi.

Karar, Bolu Belediyesi tarafından duyuruldu.

ÇOCUK PARKLARINDA DA YASAKLANACAK

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, çocuk parklarında da sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz önerge olarak getiriyoruz onu bütçeye. Şu çocuk parklarının bulunduğu alanlarda, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği miktarların en üst sınırından zabıtamıza ceza yazma önerisi getiriyoruz. ‘Kendiniz başlayın’ diyenler için de eğer çevreyi kirletenler, yere tüküren, yere çöp atan, çocuk parkının yanında izmarit atan, sigara içen belediye çalışanıysa da bir net maaşının ceza olarak kesilmesini bütçeye önerge olarak getiriyoruz."