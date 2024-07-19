Bolu'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormana yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: DHA
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın söndürülüd.
Yangın, saat 08.00 sıralarında kayalıkların da bulunduğu sarp arazide çıktı. Yıldırım düşmesiyle çıkan yangın için bölgeye Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Ekipler güçlükle ulaştıkları bölgedeki yangına müdahale etmek için sarp arazide arazözden 700 metre hortum uzattı.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü.