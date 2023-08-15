Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrol yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada yolcu S.U'nun (24) üzerinde ve eşyalarında 2 parça halinde 84,40 gram sentetik uyuşturucu ile 3 parça halinde 0,91 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.