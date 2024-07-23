Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bolu'da yüksekten düşen inşaat işçisinin bacağına demir saplandı

Ajans Haberleri
  • 23.07.2024 17:16
  • Giriş: 23.07.2024 17:16
  • Güncelleme: 23.07.2024 17:16
Kaynak: AA
Bolu'da yüksekten düşen inşaat işçisinin bacağına demir saplandı

Bolu'da yüksekten düşmesi sonucu bacağına demir saplanan inşaat işçisi tedaviye alındı.

Civril Mahallesi 2568. Sokak'taki bir inşaatta demir işleri yapan kaynak ustası Ahmet B, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

Yerdeki demir parçaları Ahmet B'nin bacağına saplandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet B, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol