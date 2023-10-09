Bolu'da zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan huzurevi sakinlerinden 8'i daha taburcu edildi
Bolu'nun Gerede ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 8’i daha taburcu edildi, tedavi altında kimse kalmadı.
İlçede 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi'nde 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine hastanelere kaldırılan 33 kişiden 8'i daha tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.
Böylece hastanede yatan huzurevi sakini kalmadı.
Gerede Esentepe Huzurevi sakinlerinden 33'ü, 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, bunlardan 25'i taburcu edilmişti.
Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune alınmıştı.