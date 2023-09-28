Bolu'da zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınanlardan 7'si daha taburcu edildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 7'si daha taburcu edildi, 8 kişinin tedavisi sürüyor.

İlçede 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi'nde 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine hastanelere kaldırılan 33 kişiden 7'sinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 25 oldu.

Yaşlılardan 8'inin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Gerede Esentepe Huzurevi sakinlerinden 33'ü, 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, bunlardan 18'si dün taburcu edilmişti.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune alınmıştı.