Bolu'da zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
Bolu'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan gerginlik nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisi Ankara yönünde, U.U. yönetimindeki servis minibüsü, K.B. idaresindeki kamyonet ile G.Ç'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay mahalline gelen kazaya karışan kişilerin yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Bu olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.