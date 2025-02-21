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Bolu Dağı geçişi çift yönlü ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güncel
  • 21.02.2025 18:09
  • Giriş: 21.02.2025 18:09
  • Güncelleme: 21.02.2025 18:11
Kaynak: İHA
Bolu Dağı geçişi çift yönlü ulaşıma kapandı
İHA


TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir tırın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı.

Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor.

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