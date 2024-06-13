Bolu Dağı geçişinde bayram tatili yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. Viyadüklerin olduğu güzergahta arıza yapan araçlar ve rampalar nedeniyle trafik yavaşladı.

Güncel 13.06.2024 14:49 Giriş: 13.06.2024 14:49

Güncelleme: 13.06.2024 14:51 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA