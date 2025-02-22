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Bolu Dağı geçişinde kar durdu; ulaşım normale döndü

Ajans Haberleri
  • 22.02.2025 13:22
  • Giriş: 22.02.2025 13:22
  • Güncelleme: 22.02.2025 13:22
Kaynak: DHA
Bolu Dağı geçişinde kar durdu; ulaşım normale döndü

Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde, kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde devam etti. Kar yağışının durmasıyla ulaşım da normale döndü. Karayolları ekipleri tarafından yol güzergahları üzerindeki karlar temizlenirken, buzlanma riskine karşı da tuzlama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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