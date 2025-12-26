Bolu Dağı geçişinde yağmur ve sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçları ile yavaş ilerledi. Bolu Dağı'nda hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşerken, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre bölgede hafta sonu yoğun kar bekleniyor. (DHA)

