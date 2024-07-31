Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde bugünden itibaren 50 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Bölgede 19 Eylül'E kadar İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak.

Güncel 31.07.2024 09:12 Giriş: 31.07.2024 09:12

Güncelleme: 31.07.2024 09:17 Kaynak: AA

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