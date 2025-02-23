Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kentte kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkili oluyor. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde hafif kar yağışı aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda 30 santime ulaştı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sayesinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Ekipler bölgede, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı'nda bir otelin otoparkında, misafirlere ait araçların kar altında kaldığı görüldü. (DHA)

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