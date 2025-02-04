Bolu Dağı'nda kar ve sis: Görüş mesafesi 35 metreye düştü

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Yağış, özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oldu.

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı ve sis görüldü.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü güzergahlarda sürücüler dikkatli ilerlerdi.

Yol kenarlarında kar biriken bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.