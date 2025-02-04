Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bolu Dağı'nda kar ve sis: Görüş mesafesi 35 metreye düştü

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Bölgede görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştü.

Güncel
  • 04.02.2025 10:16
  • Giriş: 04.02.2025 10:16
  • Güncelleme: 04.02.2025 10:18
Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar ve sis: Görüş mesafesi 35 metreye düştü
Fotoğraf: AA

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Yağış, özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oldu.

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı ve sis görüldü.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü güzergahlarda sürücüler dikkatli ilerlerdi.

Yol kenarlarında kar biriken bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sıcaklıklar ani düşecek, yağış etkili olacak
İstanbul için kar yağışı uyarısı: Hangi ilçelerde etkili olacak?
BirGün'e Abone Ol