Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

  • 27.02.2026 15:35
Kaynak: DHA
Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)-BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışması yaparken; sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekipleri güzergah üzerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. (DHA)

