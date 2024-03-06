Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oldu.

Sağanak, sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla etkisini gösterdi.

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanağın bazı bölgelerde aralıklarla devam etmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Öte yandan kent merkezinde de sağanak etkili oldu.