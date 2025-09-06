Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sabah başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de sis etkisini gösteriyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.