Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde araçlar yavaş ilerledi.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)