Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)*BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece saatlerinde hafif şekilde kar etkili oldu. Kar yağışının ardından yeşil alanlar karla kaplandı. Bölgede sabah saatlerinde de sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu güzergahta sürücüler, araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI