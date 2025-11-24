Bolu Dağı'nda sis; görüş mesafesi 25 metreye düştü

BOLU Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düşerken, sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede yer yer görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Bölgedeki polis ekipleri ve ışıklı tabelalarla sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarı yapılıyor. (DHA)