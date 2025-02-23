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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 19:07
  • Giriş: 23.02.2025 19:07
  • Güncelleme: 23.02.2025 19:07
Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı.

Kara yolunda gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun şekilde devam ediyor.

Sürücüler kar yağışı nedeniyle zaman zaman zorluk yaşıyor.

Kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

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