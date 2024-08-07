Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü kurtarıldı

Düzce’de makarna yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ve otomobile çarpmasının ardından bir başka otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda devrilen TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü kurtarıldı.

Ertuğrul Uğur Kofraz idaresindeki 34 CZF 847 plakalı makarna yüklü TIR, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde önce bariyerlere daha sonra önünde seyreden yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarptı.

Yolda savrulan TIR, daha sonra yolun sağında hareket halindeki Ahmet Cevher'in kullandığı 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı İtfaiyesi kaza kırım ekipleri, polis, jandarma ve sağlık personelince yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan Ahmet Cevher, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.