Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 14 saat sonra trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde heyelan bölgesinde temizlik ve viyadük üzerinde derz bakımı yapıldı. 14 saatin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti sabah 08.00'da trafiğe kapatıldı.

İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Yaklaşık 14 saat süren çalışmalarda, tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik ve Ekrem Özdemir Viyadüğü'nün derz onarımı yapıldı. Çalışmaların bitmesinin ardından saat 22.00 itibarıyla İstanbul istikametine trafik tekrar açıldı.

Gün içerisinde sürücülerin yönlendirildiği D-100 Bolu Dağı geçişinde zaman zaman yoğunluklar oluştu.