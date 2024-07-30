Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın ulaşıma kapanıyor

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak. Çalışmanın 19 Eylül’de tamamlanması ve yolun açılması planlanıyor.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, yapılacak çalışma nedeniyle yarın ulaşıma kapanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları yarın başlayacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatılacak.

İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler.

Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor.