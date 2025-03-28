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Bolu Dağı Tüneli’nde bayram tatili yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluğunu artırdı.

Güncel
  • 28.03.2025 18:49
  • Giriş: 28.03.2025 18:49
  • Güncelleme: 28.03.2025 18:50
Kaynak: İHA
Bolu Dağı Tüneli’nde bayram tatili yoğunluğu


Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar sabah saatlerinde yola çıkmaya başladı.

Bolu Dağı Tüneli geçişinde tatilcilerin yoğunluğu arttı. Bayram tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. 
Araç yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülerin güvenliği için bugünden pazar gününe kadar Anadolu Otoyolu’nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.

İstanbulda trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85e çıktı
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