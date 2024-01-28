Bolu Dağı’nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan geçiş noktası Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.