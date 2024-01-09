Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bakacak, Bıçkıyanı, Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bazı bölgelerde yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi ile sürücüler güzergah üzerinde dikkatli ilerliyor. Sağanak yağışın da etkili olduğu bölgede akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.