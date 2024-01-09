Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kaynak: İHA
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bakacak, Bıçkıyanı, Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Bazı bölgelerde yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi ile sürücüler güzergah üzerinde dikkatli ilerliyor. Sağanak yağışın da etkili olduğu bölgede akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.
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