Bolu Dağı’nda hafif kar ve sis etkili oluyor

Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.

Bolu’nun yükseklerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. İki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.