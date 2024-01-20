Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis sebebi ile görüş 20 metreye kadar düştü.

Güncel 20.01.2024 23:56 Giriş: 20.01.2024 23:56

Güncelleme: 20.01.2024 23:57 Kaynak: İHA

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ANKA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarının ardından Düzce’nin yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu Dağı’nda da kar yağışı başladı. Kar yağışı kısa sürede yol kenarlarını beyaza bürüdü.

Karayolları ekipleri bölgede kar yağışına karşı önlemlerini alırken, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis sebebi ile görüş 20 metreye kadar düştü.