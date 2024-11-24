Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisi: Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor.

Dün öğle saatlerinden itibaren TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım da aksadı.

Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

Kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.