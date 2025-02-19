Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 19.02.2025 12:27
  • Giriş: 19.02.2025 12:27
  • Güncelleme: 19.02.2025 12:27
Kaynak: İHA
Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini yitirdiği ve sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler ışıklı tabelalarla takip mesafelerini korumaları noktasında uyarılıyor.

BirGün'e Abone Ol