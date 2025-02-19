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Bolu Dağı’nda sis görüş mesafesini düşürdü

Ajans Haberleri
  • 19.02.2025 11:40
  • Giriş: 19.02.2025 11:40
  • Güncelleme: 19.02.2025 11:40
Kaynak: İHA
Bolu Dağı’nda sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor.
TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı etkisini yitirirken etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Işıklı tabelalarla sürücüler takip mesafelerini korumaları noktasında uyarılıyor.

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