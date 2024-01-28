Bolu Dağı’nda sis ve kar etkili oluyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü yol, havadan görüntülendi.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda yağış artarak devam ediyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özellikle Bakacak, Darıyeri ve Sarıçökek mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Etkili olan kar yağışı ve sis havadan havadan da görüntülendi.

Sürücü Ramazan Çolak, "Bugün Bolu Dağı’nda yoğun kar ve sisli bir hava var. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. Şuanda Topuk Yaylasına gidiyorum. Orası biraz karışık. Orada şu anda kar 1 metreye yaklaştı. Yani 100 santimetre oldu ama ulaşımda sorun olmuyor. Yollarımız açık" dedi.