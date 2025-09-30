Bolu Dağı’nda sis ve sağanak etkili oldu

BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sis ve sağanak etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler düşük hızda ilerledi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan sis nedeniyle rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde sürücüler düşük hızda ilerledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşerken, polis ekipleri yol güzergahları üzerinde kontrollerini sürdürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)