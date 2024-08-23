Bolu Dağı’nda trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Bolu Dağı’nda tırın bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, Sancaktepe Yenidoğan Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, 22 Ağustos 2024 tarihinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan K.’nın kullandığı 34 FSY 454 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç içerisindeki Mustafa Mildan ile Filiz Mildan olay yerinde, Serkan Mildan ise hastanede hayatını kaybetti.