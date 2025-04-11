Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı devam ediyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda yoğun kar yağış devam ediyor. Beyaza bürünen Bolu Dağı, dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından, Bolu Dağı’nda gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bölgede, Karayolları ve bölge trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerin dikkatli olmalarını isterken, kar lastiği bulunmayan ya da dört mevsim lastiksiz araçların güzergahta dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı. Nisan ayında yağan yoğun karla birlikte beyaza bürünen Bolu Dağı, dron ile havadan görüntülendi.