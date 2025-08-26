Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 26'ya düştü
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 26 ölçüldü. 17 Ağustos tarihi itibarıyle tarım arazilerine suyu verme işlemi ise durduruldu.
Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen su sayesinde ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.
Kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ndeki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.
Kentin 3.5 aylık içme ve kullanma suyu kalırken 17 Ağustos tarihi itibarıyle tarım arazilerine suyu verme işlemi ise durduruldu. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlarda adalar oluştuğu görüldü.