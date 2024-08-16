Bolu'daki orman yangını: Göynük-Nallıhan kara yolu trafiğe kapatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Dün, Bekirfakılar köyünde ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma 28 saattir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

YANGIN 2. GÜNÜNDE

Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi.

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak alevlere püskürtmeye devam ediyor.

Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmak olduğu düşünülüyor.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.